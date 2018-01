Regensburg: Spektakulärer Brand in Kirche

Gegen 19:15 Uhr rief ein Mesner die Feuerwehr, da Rauch aus dem Kirchenschiff in etwa 12 Meter Höhe drang. Die Berufsfeuerwehr Regensburg machte sich sofort auf den Weg und rief die Freiwilligen Feuerwehren Burgweinting und Oberisling zur Verstärkung.

Der Schwelbrand hatte sich beim Eintreffen der ersten Kräfte schon beachtlich in der Decke ausgebreitet. Weil die Decke aber so hoch war, gab es keine Möglichkeit, an das Feuer zu kommen. Zur Brandbekämpfung muss in so einem Fall die Decke geöffnet werden. Es war aber kein geeignetes Hilfsmittel vorhanden, um in der großen Höhe an die Decke zu kommen. Daher entschieden die Einsatzkräfte, eine Drehleiter (LKW mit einer Gesamtmasse von bis zu 16 Tonnen) in die Kirche zu fahren. Glücklicherweise ist die Kirche und das Kirchentor groß genug, dass die Drehleiter so grade bis vor den Altar fahren konnte.

Nach einiger Zentimeterarbeit konnte das große Fahrzeug mit eingeklappten Spiegeln rückwärts in die Kirche gefahren werden. Der LKW konnte ohne Beschädigungen in die Kirche gefahren werden, lediglich der Christbaum vor der Kirchentür musste gefällt werden.

Danach konnte ein Trupp unter Atemschutz vom Korb der Drehleiter die Decke großflächig (etwa 8 m²) aufschneiden und das Feuer von unten ablöschen.