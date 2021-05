Regensburg: Sparkasse spendet 3.000 Euro an Inklusiven Garten

Seit September 2019 gibt es den Inklusiven Garten, der vom Regensburger Stadtjugendring initiiert wurde, um einen Ort der Naturbegegnung zu schaffen und für alle zugänglich zu machen. Mittlerweile stecken bereits hunderte Stunden ehrenamtlicher Arbeit in dem Projekt.

Der Inklusive Garten wurde auf dem Grundstück der Geschäftsstelle in der Ditthornstraße auf einem ca. 2000 qm großen Areal mit Wiese, Bäumen, Hochbeeten und einem Gewächshaus geschaffen.

Von der Sparkasse Regensburg gab es finanzielle Unterstützung: Die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Regensburg, Irene Dullinger, überreichte am Mittwoch zusammen mit Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer eine Spende in Höhe von 3.000 Euro an den Vorsitzenden des Stadtjugendrings Regensburg, Philipp Seitz, der sich mit folgenden Worten bedankt:

Alle unsere Projekte werden mit pädagogischer Begleitung realisiert und so gestaltet, dass jeder Mensch gleichermaßen daran teilnehmen kann. Unser Inklusiver Garten lebt vom Austausch und der Begegnung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Sparkasse Regensburg für diese großzügige Spende. Damit können auch weiterhin zielgruppengerechte Projekte ins Leben gerufen werden. Wie die Projektleiterin des Inklusiven Gartenprojektes, Katharina Gebel, berichtet, hat man auch die Möglichkeit bei schlechtem Wetter und in den kalten Monaten des Jahres das Haus zu nutzen und sich im Gruppenraum aufzuhalten. Ebenso werden dort Kreativangebote angeboten, wie kochen oder backen und auch das Gartenjahr wird geplant. Und diese Idee kommt nicht nur bei den Jüngeren gut an, sondern auch bei den Erwachsenen. Deshalb freut sich Irene Dullinger:

Mit dem Inklusiven Garten wurde ein Gelände geschaffen, auf dem interessierte Kinder und Jugendliche – unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder Beeinträchtigungen - zusammenkommen und gemeinsam Ideen umsetzen können. Ein Ort der Gemeinschaft, an dem jeder Willkommen ist - wir freuen uns mit unserer Spende dafür einen wertvollen Beitrag zu leisten.

Und auch Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer unterstützt dieses Projekt gerne: