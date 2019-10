Regensburg: Sommelière ist Meisterin der Weine 2019

Eine Sommelière aus Regensburg hat für ihre Leistungen von Port Culinaire eine Auszeichnung erhalten. Der Preis ist auf der Messe CHEF-SACHE in Düsseldorf verliehen worden.

Anna Rupprecht ist die "Meisterin der Weine 2019". In ihrer Kategorie hat sich die Wein-Expertin gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt und den Best-of-the-Best Award erhalten. Ihr Beruf als Sommelière umfasst den Weingeschmack der Gäste zu treffen und sie kompetent zu beraten.

Ihre Kollegin Anna Schmaus, Gastgeberin des Restaurants Storstad in Regensburg, hat auch einen Platz in der Preisverleihung belegt. Bei den Mrs. Feel Good 2019 Awards landete sie auf dem vierten Platz. Dabei ist ihre Gastfreundschaft und Kundenkompetenz bewertet worden.

„Wir sind alle unglaublich stolz auf unsere beiden Annas, die in zwei verschiedenen Kategorien ins Rennen gestartet sind“, so Anton Schmaus, Betreiber des Storstad in Regensburg. „Der erste Platz für Anna Rupprecht als Meisterin der Weine 2019 zeigt, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind!“