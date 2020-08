Regensburg: Sexuelle Belästigung in Videothek – Zeugen gesucht

Am Montag, 17.08.20, wurde eine Frau beim Anstellen in einer Videothek in der Rilkestraße in Regensburg sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 39-Jährige stand gegen 16:40 Uhr in der Anstellschlange, als ein bislang unbekannter Mann sie bedrängte. Er versuchte sie zu küssen und sagte ihr, dass er Geschlechtsverkehr mit ihr haben möchte.

Die Bedrängte schubste den Mann mehrfach weg. Bevor dieser von ihr abließ, trat er noch nach der Frau. Diese wurde hierdurch leicht verletzt.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

ca. 40-45 Jahre alt,

ca. 170 cm groß und

sehr schlank.

Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

PI Regensburg Süd / MB