Regensburg: Schwelbrand in Hemauer Straße

In der Nacht zum Sonntag (28.10.) musste die Berufsfeuerwehr Regensburg zu einem Zimmerbrand ausrücken. Ein Brandmelder hatte in einem Mehrparteien-Haus in der Hemauer Straße angeschlagen.

Ein eingesetzter Atemschutztrupp ist über den Treppenraum vorgegangen, auch eine Drehleiter wurde eingesetzt.

In der Wohnung stellten die Feuerwehrkräfte fest, dass die Verrauchung ein Schwelbrand war, der von einem Müllsack ausging. Dieser wurde abgelöscht und die Wohnung mittels Hochdrucklüfter entraucht.

Die angrenzenden Nachbarn wurden vorsichthalber ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst betreut. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde unterstützt die Freiwillige Feuerwehr Regensburg, Löschzug Altstadt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Schadenshergang und Höhe des Sachschadens aufgenommen.