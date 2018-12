Regensburg: Schüler packen Pakete für Johanniter-Weihnachtstrucker

Auch die Schüler der Realschule am Judenstein in Regensburg haben wieder an der Aktion Johanniter-Weihnachtstrucker teilgenommen. Ganze 16 Pakete sind dabei in diesem Jahr zusammengekommen und an die Johanniter übergeben worden.

Die Schüler bewiesen soziales Engagement und konnten somit zahlreiche Pakete für die Länder in Osteuropa, die dieses Jahr vom Weihnachtstrucker angesteuert werden, für die Johanniter sammeln. Gemeinsam starten alle Weihnachtstrucker am 26.Dezember in Richtung Rumänien, Bosnien und Albanien und werden den bedürftigen Menschen vor Ort eine Freude bereiten.

Weitere Informationen zu den Johanniter-Weihnachtstruckern unter Telefon 0941 46467-130 oder unter www.johanniter-weihnachtstrucker.de.

© Julia Eisenhut