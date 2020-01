Regensburg: Schriftzug an Fußball-Arena abmontiert

Seit dem 1. Januar gibt es die Continental Arena nicht mehr. Also: Das Stadion heißt jetzt Arena Regensburg. Der Automobilzulieferer ist als Namensgeber ausgestiegen. Und seit heute ist das auch für alle sichtbar. Am Nachmittag haben Arbeiter den mehrere Meter großen Schriftzug am Fußballstadion entfernt.