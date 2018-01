Regensburg: Schläger beklaut Streitschlichter

Hemau: Waffen, Bargeld und Pkw bei Einbruch gestohlen In den letzten drei Wochen sind Einbrecher auf bislang ungeklärte Weise in ein Wohnhaus in Hohenschambach eingedrungen. Dort haben die Diebe einen unverschraubten Tresor …

Drogenbunker in Schierling ausgehoben – Tatverdächtiger sitzt in Haft Ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis steht im Verdacht mit Heroin zu handeln. In einem Erdbunker auf dem Wohnanwesen des Tatverdächtigen in Schierling fanden Polizeibeamte über …

Nittendorf: Frau wurde in Wohnung festgehalten und geschlagen In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße wurde eine Frau nach einem Beziehungsstreit am Dienstag, 02.01.2018 mehrere Stunden festgehalten und traktiert. Nach …

Regensburg: Auf Zebrasteifen übersehen – 87-Jähriger schwer verletzt Die Regensburger Polizeiinspektion Süd berichtet von einem 87 Jahre alten Mann, der am Donnerstag (21.12) in Regensburg bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr …

Regensburg: „Gestohlenes“ Auto tauchte wieder auf In Regensburg hat sich ein vermeintlicher Autodiebstahl in Wohlgefallen aufgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mann Anzeige erstattet – doch sein angeblich …