Regensburg: Schildkröten in Badewannen gehalten

Die beiden Schildkröten befanden sich in Plastikwannen. Die Tiere wurden über mehrere Wochen nicht artgerecht gehalten. Sie wurden von der Polizei sichergestellt und dem Tierheim übergeben. Der 24-jährige Halter wird nach dem Tierschutzgesetz angezeigt.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd stellte zwei Schildkröten, die über mehrere Wochen nicht artgerecht gehalten wurden, sicher.

Im Rahmen anderer Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass ein 24-Jähriger zwei Schildkröten in auf engstem Raum halten würde.

Bei einer Überprüfung am Dienstag, 04.05.2021, konnte der Tierhalter in einer Wohnung im Stadtosten angetroffen werden. In seinem Badezimmer befanden sich zwei mit Wasser gefüllte Plastikwannen, in welchen jeweils eine Schildkröte war. Laut dem 24-Jährigen wurden Gelbwangenflußschildkröte „Donut-ello“ und Höckerschildkröte „Raffael-lo“ (Namensgebung durch Beamte der PI Regensburg Süd) bereits seit circa einem Monat so gehalten.

Da dies keine artgerechte Haltung darstellt, wurden die Tiere sichergestellt und in ein Tierheim verbracht. Der Regensburger wird nach dem Tierschutzgesetz angezeigt.