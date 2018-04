Regensburg: Sanierung des Österreicher Stadels abgeschlossen

Die Mitteilung der Stadt Regensburg:

8,36 Millionen Euro hat die Stadt Regensburg für die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in die Hand genommen, die vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und vom Bezirk Oberpfalz gefördert wurden. 360 Quadratmeter an Arbeits- und Lagerflächen im Erdgeschoss sowie etwa 1900 Quadratmeter an Depotflächen in den Obergeschossen stehen so künftig dem Museum der Bayerischen Geschichte zur Lagerung seiner Bestände zur Verfügung.