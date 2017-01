Glatteis und Eisregen haben am Dienstagmorgen für zahlreiche Verkehrsunfälle in Bayern gesorgt. Besonders in Niederbayern und in der Oberpfalz krachte es, aber auch in Oberbayern bestanden Straßen und Bahnsteige teils aus blankem Eis. «Es kommen quasi minütlich neue Unfälle rein», sagte ein Polizeisprecher über die Oberfalz. Die Beamten zählten dort bereits um 7.00 Uhr mehr als 80 Unfälle; die Polizei in Niederbayern meldete etwa 20.

In den meisten Fälle gingen die Unfälle weitestgehend glimpflich aus und endeten mit Blechschäden. Allerdings wurden auch mehrere Menschen leicht verletzt, wie die Polizeisprecher berichteten. Die Beamten appellierten an die Bürger, das Auto stehen zu lassen, und gehen von weiteren Unfällen am Vormittag aus. «Wir sind erst am Anfang, da wird sicher noch einiges kommen», sagte ein Polizeisprecher.

dpa/MF