Regensburg: Ruhestörung im Bereich der Gesandtenstraße

Am Samstag, 29.06.19, gegen 04.00 Uhr, gingen mehrere Mitteilungen über eine massive Ruhestörung im Bereich der Gesandtenstraße ein. Hierbei beschallte eine Gruppe von ca. 60 Personen mittels Gettoblaster die umliegende Gegend. Die eintreffenden Streifen wurden mit Sprechchören, wie ACAB, Bullenschweine… empfangen. Trotz mehrmaliger Aufforderung den Bereich zu verlassen verblieben immer noch ca. 20 Personen an o.g. Örtlichkeit, so dass die ausgesprochenen Platzverweis mit unmittelbaren Zwang durchgesetzt werden mussten. Jedoch verblieben vier Unbelehrbare noch vor Ort. Diese wurden anschließend bei der PI Regensburg Süd in Gewahrsam genommen. Pech hatte einer der „Radaubrüder“ da gegen ihn ein Haftbefehl bestand und er noch am selbigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde.