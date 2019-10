Regensburg: Rollator-Training für Senioren

Das Stadtwerk.Mobilität und das Seniorenamt der Stadt Regensburg veranstalteten ein Rollatorentraining.

Ein voller Erfolg war das Rollatorentraining im Stadtbus, das zusammen von das Stadtwerk.Mobilität und dem Seniorenamt der Stadt Regensburg am Dienstag im Betriebshof in der Markomannenstraße angeboten wurde. In ihrer Begrüßung betonte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, wie wichtig der Erhalt der Mobilität für ein selbständiges Leben und damit auch für die Lebensqualität im Alter ist.

Nach den theoretischen Informationen ging es an den praktischen Teil: Alle Teilnehmenden konnten das Ein- und Aussteigen üben und erhielten dabei praktische Tipps. Bei einer kleinen Rundfahrt und Stopps an verschiedenen Haltestellen konnte das Erlernte noch gefestigt werden. Resümee einer Teilnehmerin: „Jetzt kann ich wieder meine Freundin, die in einem anderen Stadtteil wohnt, besuchen, denn ich habe keine Angst mehr, mit meinem Rollator in den Bus zu steigen.“

© Stadt Regensburg, Stefan Effenhauser

