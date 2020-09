Regensburg: Riesenrad und Kunst auf dem Kepler-Areal

Eine Passage voller Kunst - Projekt "Kunst_Lücke"

Auch der Weg über die Baufläche wird zu einer Kunstgalerie: Hier präsentieren im zweiwöchigen Wechsel sechs Regensburger Künstlerinnen und Künstler unter dem Stichwort „Kunst_Lücke“ ihre Arbeiten. Das Kulturreferat der Stadt Regensburg hatte hierfür einen Wettbewerb ausgeschrieben. Als erster Künstler wird der Regensburger Roland Holzer vor Ort zwei Kunstbuchten gestalten und sein Werk „Mapping The Kepler“ ausstellen.

Die kulturelle Zwischennutzung des Kepler-Areals startet am Samstag, 26. September 2020, und damit auch das Projekt „Kunst_Lücke“. Das Kulturreferat der Stadt Regensburg stellt dabei feste Bereiche des Areals für Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung und hat in diesem Zusammenhang einen künstlerischen Wettbewerb ausgeschrieben. Ab dem 26. September sind auf der Fläche im zweiwöchigen Rhythmus die Arbeiten der von einer Jury ausgewählten Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Den Anfang macht der Regensburger Zeichner, Illustrator und Dozent Roland Holzer.

Kulturreferent Wolfgang Dersch freut sich bereits auf das Projekt: „Die Kunst_Lücke verspricht ein inhaltlich spannendes und vielfältiges Projekt zu werden, das viel Raum für Kreativität bietet. Und es ist eine weitere Aktion, mit der wir den Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Arbeit an einem markanten Ort öffentlich zu präsentieren.“

„Mapping The Kepler“

Roland Holzer möchte mit seinem Projekt „Mapping The Kepler“ einen Erinnerungs- und Ideenort schaffen. Dies wird durch die Kartografierung des Ortes als eine sogenannte Concept-Map realisiert. Mittels Zeichnungen und Text werden Erinnerungen, Informationen und Erzählungen gesammelt, visualisiert und verknüpft. Den Besucherinnen und Besuchern bietet sich eine reizvolle Karte, in der Zeitebenen verwoben, Ideen archiviert, neue Zusammenhänge hergestellt werden – eine spannende Möglichkeit, mit den Augen durch die Karte zu wandern und neue Perspektiven einzunehmen.

Roland Holzer (geb. 1984 in Regensburg) hat Illustration und Kommunikationsdesign an der Münster School of Design studiert. Nach seinem Abschluss gründete er mit seiner Frau eine Agentur für Corporate-Publishing und arbeitete dort hauptsächlich als Illustrator und Konzepter. Nebenbei entstanden viele eigene freie Comics und Zines. Seit einem Umzug nach Regensburg 2017 arbeitet er verstärkt an freien Projekten und lehrt als Dozent Kommunikationsdesign und freies Zeichnen. In seinen Arbeiten verbindet Holzer freie, intuitive Zeichnungen mit assoziativen Texten und schafft so ungeahnte Text-Bild-Kombinationen. Inhaltlich verschwimmen die Grenzen zwischen realen Beobachtungen und fiktiven Möglichkeiten, große Themen spiegeln sich in unscheinbaren Alltagsszenen.