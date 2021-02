Derzeit häufen sich die Meldungen im REWAG Kunden-Center über unseriöse Anrufe. Dabei geben sich die Anrufer als REWAG-Mitarbeiter aus und versuchen so, an Vertragsdaten und Kontonummern zu kommen. Die REWAG warnt eindringlich vor diesen Anrufen und macht deutlich, dass sie keine Vertragsabschlüsse oder -verlängerungen am Telefon unterbreiten.

Bewohner in Regensburg erhalten aktuell Anrufe einer ‎Firma, die sich als REWAG ‎ausgibt. Dabei geben die vermeintlichen ‎REWAG-Mitarbeiter an, ‎dass Strom- oder ‎Erdgasverträge auslaufen und verlängert werden ‎sollen oder Vertragsdaten überprüft werden müssten. Die Kunden werden ‎dabei ‎aufgefordert, ‎wichtige Daten und ‎Informationen wie ihre Vertragskontonummer und ihre Bankverbindung ‎preis ‎zu geben. ‎ Ähnliche Meldungen sind aktuell deutschlandweit zu beobachten, ‎insbesondere von der Energiewirtschaft. Offenbar nutzen die Anrufer dabei gezielt die Corona-bedingte ‎Anwesenheit der Menschen in ihrem Zuhause aus.‎

Die REWAG betont ausdrücklich, dass sie nicht hinter dieser Aktion ‎steckt. Es ist nicht Stil ‎des ‎‎Energieversorgers, am Telefon ‎unaufgefordert Angebote zu unterbreiten und ‎Verträge ‎‎abzuschließen oder zu verlängern. Generell rät sie davon ab, auf ‎solche ‎Angebote ‎‎einzugehen. ‎Die REWAG ruft ihre Kunden nur in Ausnahmefällen an, beispielsweise wenn es ‎Fragen zum Vertrag, zu den Kontaktdaten oder allgemein um den Kundenservice geht. Es ‎werden nur Bestandskunden angerufen, bei denen eine ausdrückliche Einwilligung dazu ‎vorliegt. Dementsprechend fragt der Energieversorger auch nicht nach der Zählernummer des Kunden, da ihm diese Daten vorliegen. Die Telefonnummer der REWAG (0941-601 0) ist dabei stets im Display des ‎Kunden sichtbar.‎

Die REWAG bittet ihre Kunden, sich bei solchen ‎Vorfällen direkt an die ‎Mitarbeiter des ‎‎REWAG Telefon-Service zu ‎wenden. Dieser ist Montag bis Donnerstag von ‎‎08:00 bis 18:00 Uhr und ‎‎am ‎Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr unter der kostenfreien ‎Telefonnummer 0800 ‎‎601 601 0 ‎erreichbar.‎

REWAG/MB