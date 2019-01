Regensburg: Rekordwerte an Silvester im Vodafone-Mobilfunknetz

Datenfeuerwerk in Regensburg: Die Kunden von Vodafone sorgten in der Silvesternacht für noch nie da gewesene Spitzenwerte bei Telefonie und Datennutzung. Vor allem beim mobilen Surfen waren die Regensburger zum Start ins Jahr 2018 nicht zu bremsen. Neujahrswünsche wurden noch häufiger als in den Vorjahren digital versendet. Dafür nutzten die Menschen in Regensburg WhatsApp, Instagram und Co. in der Neujahrsnacht zwischen 20 Uhr und 3 Uhr stärker als jemals zuvor. In den sieben Stunden, in denen die meisten Anwohner und Besucher kräftig feierten, rauschten rund 1 Million Megabytes Daten durchs Mobilfunknetz von Vodafone. Ein echter Spitzenwert. Beliebt war in Regensburg auch weiter der Neujahrsgruß per Anruf. Vodafone registrierte im Mobilfunknetz in Regensburg mehr als 41.000 Telefongespräche zwischen 20 Uhr und 3 Uhr morgens.

Auch Deutschlandweit sorgten die Kunden von Vodafone mit ihren Smartphones für einen neuen Silvester-Rekord. Der Datenverkehr in der Neujahrsnacht ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 40 Prozent gewachsen. Insgesamt rauschten in der Bundesrepublik unglaubliche 620 Millionen Megabyte Daten durchs Netz. Umgerechnet sind das mehr als 2 Millionen zehnminütige YouTube-Videos in bester HD-Qualität oder die Daten von fast 140.000 vollbeschriebenen DVDs. Zu einem Turm gestapelt wäre dieser 170 Meter groß und damit fast siebenmal so hoch wie das Brandenburger Tor, an dem Deutschlands größte Silvesterfeier stattfand. Damit übertrifft der Wert der Silvester-Nacht das verbrauchte Datenvolumen an einem herkömmlichen Tag um etwa 20 Prozent.

Neujahrsgrüße per Anruf: Mehr als dreimal so viele Telefonate wie normal

Mit Deutschlandweit rund 22 Millionen Telefongesprächen zwischen 20 Uhr und 3 Uhr gab es im Mobilfunknetz von Vodafone fast genauso viele Anrufe wie in der Silvesternacht vor einem Jahr. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Tag ist der Tag jedoch dreimal so hoch – und das in den allermeisten Fällen in sehr guter Gesprächsqualität. Die Zahl erfolgreicher Telefonate wurde noch einmal auf 99,7 Prozent gesteigert.

Leichter Rückgang: Knapp 35 Prozent weniger SMS

Die SMS wird in Deutschland für den Neujahrsgruß seltener genutzt als früher: In dieser Silvesternacht verschickten VodafoneKunden aber immerhin noch 2,6 Millionen Kurznachrichten. Das sind rund 35 Prozent weniger Textnachrichten als im Vorjahr. Der Grund dafür: Immer häufiger verschicken Deutsche zum Start ins neue Jahr nicht nur reine Textnachrichten, sondern teilen ihre Party-Erlebnisse direkt per Foto oder Video. Dafür werden Messenger-Dienste wie WhatsApp und Co. oder die sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram genutzt. Verglichen mit einem herkömmlichen Tag ist die Anzahl verschickter SMS dennoch mehr als doppelt so hoch.

Pressemitteilung Vodafone