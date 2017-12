Regensburg: Raubüberfall auf Getränkemarkt

Über das Wochenende kam es im Auweg und in der Johann-Hösl-Straße in Regensburg zu zwei weiteren Einbruchsversuchen zum Nachteil von Firmen. Auch hier hat die Kriminalpolizei …

Regensburg: Einbrecher wollten bei Firmen zuschlagen Über das Wochenende kam es im Auweg und in der Johann-Hösl-Straße in Regensburg zu zwei weiteren Einbruchsversuchen zum Nachteil von Firmen. Auch hier hat die Kriminalpolizei …

A93: Eisenteil überfahren – Unfall mit zwei Leichtverletzten Am Montag, 11.12.2017, 12:45 Uhr, befuhr eine 28-jährige deutsche Pkw- Fahrerin die BAB A93 in Fahrtrichtung München auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Als Beifahrer …

