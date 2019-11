Regensburg: Raub auf Taxifahrer – Wer kennt die Stimme des Täters? 3000€ Belohnung!

Am Freitag, 18. Oktober hat ein bislang Unbekannter in den Abendstunden in der Konradsiedlung von einem Taxifahrer Geld gefordert. Zur Ermittlung des Tatverdächtigen veröffentlicht das Polizeipräsidium Oberpfalz nun eine Audiodatei. Ferner hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung ausgesetzt.

Gegen 20:45 Uhr forderte der Mann, der als etwa 28 Jahre alt, schlank und ca. 180 cm groß beschrieben wurde, bayerischen Dialekt sprach und mit einem schwarzen Parka und im Übrigen dunkel bekleidet war, von einem Taxifahrer Geld.

Als der 62-Jährige der Forderung nicht nachkam, schlug der Aggressor mit einem bisher nicht näher bekannten Gegenstand eine Seitenscheibe an dem Fahrzeug ein und flüchtete schließlicht unerkannt. Bei der Tat wurde der Kraftfahrer durch Glassplitter leicht verletzt.

Zuvor hatte der Täter über eine Regensburger Taxizentrale sein späteres Opfer telefonisch zum Tatort bestellt. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg hat das Amtsgericht Regensburg nun die Veröffentlichung der Täterstimme auf den Internetseiten der Strafverfolgungsbehörden beschlossen. Die Stimme des Tatverdächtigen ist auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Oberpfalz unter folgendem link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/oberpfalz/fahndung/personen/index.html/306323

Zudem hat das Bayerische Landeskriminalamt nun für Hinweise die zur Aufklärung des Vorfalls führen 3000 Euro ausgelobt.

Wer kann Angaben zum Anrufer machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler der Kriminalpolizei Regensburg nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegen.

