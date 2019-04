Regensburg: Raub am Bahnhof – Zeugen gesucht

Am Freitagabend (26.04.19) gerieten zwei Männer im Bereich des Regensburger Bahnhofs in Streit. Ein Unbekannter verteilte dabei Faustschläge und entwendete einen Rucksack. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Am Freitagabend, gegen 22.50 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Regensburg zu einem Streit zwischen einem 49-jährigen Mann aus dem nördlichen Landkreis und einem Unbekannten. Dieser hat dem 49-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Ein 19-Jähirger Mann wollte eingreifen und schlichten, ist dann aber auch von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden.

Daraufhin nahm der Schläger den Rucksack des 49-Jährigen und flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei blieb er bislang unerkannt. Zu dem mutmaßlichen Täter liegt eine grobe Beschreibung vor: 20-30 Jahre alt, etwa 180-190 cm, normale bis kräftige Statur.

Die Geschädigten wurden jeweils leicht verletzt. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 20 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg benötigt zur Klärung weitere Zeugenhinweise: Wer hat am Freitagabend, zwischen 22.40 und 23.00 Uhr am Regensburger Hauptbahnhof bzw. am Bahnhofsvorplatz eine Auseinandersetzung bemerkt? Hinweise bitte an die Rufnummer: 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle.

Pressemitteilung PP Oberpfalz