Die Kundgebung der Alternative für Deutschland am Emmeramsplatz richtete sich gegen die Euro-Politik der Europäischen Zentralbank. Zur Veranstaltung war auch der AfD-Direktkandidat für die Bundestagswahl, Peter Boehringer gekommen. Am Donnerstag treten weitere Politiker der Partei am Marktplatz in Neutraubling auf.



LS/MF