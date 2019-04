Regensburg: Portier erwischt zwei Diebe

Ein aufmerksamer Nachtportier entdeckte Samstagnacht zwei Unbekannte, die wohl versuchten, über ein Fenster in das Hotel einzubrechen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Am Samstag, 20. April 2019, gegen 02.35 Uhr, bemerkte der Nachtportier eines Hotels in Regensburg – Wutzlhofen, dass sich zwei vermummte Personen an einem Fenster im nördlichen Bereich des Hotels zu schaffen machten. Die beiden Täter hatten dabei versucht mit einem Brecheisen ein Fenster aufzubrechen. Als die beiden Täter den Nachtportier bemerkten flüchteten die beiden in südliche Richtung. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: beide ca. 185 cm groß, schlank, bekleidet mit einer Sturmhaube. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Sachschaden an dem Fenster beträgt ca. 1.000 €.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich mit der KPI Regensburg unter Tel.: 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.