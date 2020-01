Regensburg: Polizisten finden Falschgeld

Im Rahmen einer Personenkontrolle fanden Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd Falschgeld im höheren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das richtige Gespür hatten Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd am Donnerstag, den 23.01.2020, gegen 11:35 Uhr. Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Mannes in der Albertstraße in Regensburg fanden die Beamten mehrere gefälschte Geldscheine im höheren dreistelligen Eurobereich.

Die anschließende Sachbearbeitung übernahmen die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Woher das Falschgeld stammt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Immer wieder gelingt es Geldfälschern Banknoten in Umlauf zu bringen, die echten Banknoten auf den ersten Blick täuschend ähnlich sehen. Doch Falschgeld ist oftmals leicht zu identifizieren. Auf der Euro-Banknote befinden sich mehrere Sicherheitsmerkmale, mit denen die Echtheit überprüft werden kann.

Nach dem Motto „Fühlen – Sehen – Kippen“ können auch gute Fälschungen erkannt werden:

FÜHLEN – Lassen Sie beim Entgegennehmen der Banknote der Europa-Serie die große Wertzahl zwischen Daumen und Zeigefinder einer Hand durchgleiten, bei den Scheinen der ersten Serie die EZB-Kürzel im Trapezfeld. Sie sollten ein Relief spüren.

SEHEN – Die Banknote im Gegenlicht betrachten. Wasserzeichen, Sicherheitsfaden und Durchsichtsregister werden sichtbar.

KIPPEN – Als Hologramm erscheint auf der Vorderseite das Euro Symbol und die Wertbezeichnung im Folienstreifen.

Ein markantes Zeichen ist auch der Kippeffekt des Nennwertes auf der Rückseite, der je nach Kippen lila und bräunlich schimmert, eine Fälschung schimmert i.d.R. nur lila.

Vergleichen Sie im Zweifelsfall den Geldschein mit einem anderen. Haben Sie keine Hemmungen die Polizei zu verständigen.

Mehr Informationen zum Thema Falschgeld finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/

Die Sicherheitsmerkmale der Euro-Banknoten können auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank eingesehen werden: https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/falschgeld/falschgelderkennung

Pressemitteilung PP Oberpfalz