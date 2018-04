Regensburg: Polizeieinsatz in Flüchtlingsunterkunft – Jugendlicher in Gewahrsam

In Regensburg gibt es seit den frühen Nachmittagsstunden einen Polizeieinsatz im Bereich einer Flüchtlingsunterkunft. Seit etwa 13:20 Uhr läuft der Polizeieinsatz in der Regensburger Dieselstraße.

Wie ein Polizeisprecher bestätigt hat, geht es um einen Jugendlichen. Der junge Mann hat sich offenbar in einem Zimmer verschanzt. Im Vorfeld soll er bereits mit Messern hantiert haben, er könnte also auch mit einem Messer bewaffnet sein. Für andere Bewohner der Unterkunft besteht laut Polizei derzeit keine Gefahr. Allerdings will die Polizei feststellen, ob der junge Mann eine Gefahr für sich selbst darstellen könnte.

Am Nachmittag bemühte sich die Polizei um eine friedliche Lösung. Man versuche nach wie vor mit dem Jugendlichen in Kontakt zu treten, bestätigte ein Polizeisprecher gegen 16:30 Uhr.

Presseberichte, wonach es sich um einen 16-Jährigen handeln soll, der eigentlich in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden sollte, konnte ein Polizeisprecher heute auf Nachfrage nicht bestätigen.

Jugendlicher unverletzt in Gewahrsam – Die Mitteilung der Polizei

Am Freitagnachmittag ging bei der Polizeieinsatzzentrale eine Mitteilung über einen Jugendlichen ein, der sich in sein Zimmer in einer Asylbewerberunterkunft zurückgezogen und der Zugang versperrt hat. Den polizeilichen Einsatzkräften gelang es, den jungen Mann in Gewahrsam zu nehmen der nun einer fachärztlichen Behandlung zugeführt werden soll.

Am Freitag, 06.04.2018 gegen 13:25 Uhr ging eine entsprechende Meldung bei der Einsatzzentrale in Regensburg ein und die örtlich zuständige Polizeiinspektion Regensburg Süd übernahm in der Dieselstraße die Einsatzleitung.

Ein jugendlicher Bewohner mit osteuropäischer Herkunft hatte sich zuvor auffällig verhalten, in sein Zimmer zurückgezogen und den Zugang versperrt. Da es Erkenntnisse gab, dass der junge Mann zumindest ein Messer bei sich hatte, wurden die umliegenden Zimmer geräumt, um Gefahren für andere Personen auszuschließen.

Im Anschluss daran erfolgten zahlreiche Versuche, mit dem Jugendlichen in Kontakt zu treten. Hierbei kamen auch besonders geschulte Beamte der polizeilichen Verhandlungsgruppe zum Einsatz.

Bei einem dieser Kontakte gelang es, den jungen Mann zum Öffnen der Türe zu bewegen. Daraufhin konnten zwischenzeitlich in den Einsatz eingebundene Spezialkräfte den Jugendlichen gegen 16:30 Uhr ohne Gegenwehr in Gewahrsam nehmen. Durch das besonnene Vorgehen der Einsatzkräfte wurde niemand verletzt.

Nach verschiedenen polizeilichen Überprüfungen und Maßnahmen soll der Jugendliche in fachärztliche Obhut übergeben werden.

MF