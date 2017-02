Unbekannte haben die Scheibe der Fahrertüre eines Audi aufgebrochen und einen Geldbeutel aus der Türablage gestohlen. Der PKW war von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 00.30 Uhr (10./11.02.) in einer Tiefgarage in der Baumhackergasse abgestellt. Der Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro übertrifft bei weitem den Wert der Diebesbeute, die im zweistelligen Eurobereich liegt.

Foto: Symbolbild

pm/LS