Regensburg: PKW-Brand bei Königswiesen

Pentling: Gefährliches Wendemanöver mit Folgen Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag, 20.10. um 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 16 bei Pentling. Eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus dem Regensburger …

Regensburg: Kennzeichen missbräuchlich verwendet – Zeugen gesucht Am Abend des Freitags, dem 20.10.2017, meldete sich ein Mitarbeiter des IKEA Regensburg bei der PI Regensburg Süd und teilte einen ungewöhnlichen Sachverhalt mit: Am Nachmittag …

Erster E-Streifenwagen in der Oberpfalz unterwegs Heute (19.10.) wurde das erste E-Streifenfahrzeug der Oberpfälzer Polizei vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen rein elektrisch angetriebenen BMW i3. Das vom …

