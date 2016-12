Ein bislang Unbekannter entwendete aus einer Tiefgarage in der Grunewaldstraße einen schwarzen Audi A4, Avant.

Der Halter stellte sein Fahrzeug mit Chamer Kennzeichen am 28.12.2016, gegen 19:30 Uhr in der Tiefgarage ab. Als er am heutigen Donnerstagmorgen, 29.12.2016, gegen 06:15 Uhr zum Abstellort kam, musste er feststellen, dass sein Pkw entwendet worden war.

Von Dieb und Fahrzeug fehlen bislang jede Spur. Der Audi hat einen Zeitwert von ca. 18.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer: 0941/506-2888 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

PM/MB