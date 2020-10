Regensburg: Online-Vorverkauf für den Romantischen Weihnachtsmarkt gestartet

Am Donnerstag (15.12.) ist der Vorverkauf für den Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis in Regensburg gestartet. Die Veranstalter berichten von einem hohen Interesse zum Verkaufsstart. Bereits in der Mittagszeit habe man im Onlineshop mehrere tausend Zugriffe verzeichnen können.

Laut Veranstalter Peter Kittel zeige das, wie sehr sich die Menschen nach etwas Abwechslung und einem Stück Normalität sehnen. Aufgrund der Corona-Lage findet der Kartenverkauf für den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr weitgehend online statt. Dabei können Besucher im Vorfeld neben dem Besuchstag auch ein Zeitfenster auswählen – die Veranstalter bitten dann darum, sich auch strikt an dieses Zeitfenster zu halten. Wer zu früh oder zu spät kommt, wird nicht auf das Gelände gelassen.

Die weitere Mitteilung der Veranstalter

Im Markt selbst kann man sich dem Weihnachtszauber so lange hingeben, wie man möchte. Im Zuge des umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzepts müssen alle Tickets personalisiert werden. Dies ermöglicht den Gesundheitsbehörden im Bedarfsfall eine Rückverfolgung der Besucherinnen und Besuchern. Die abgefragten Daten werden gemäß der Datenschutzverordnung vertraulich behandelt, in Deutschland gehostet und nach Beendigung der Veranstaltung vernichtet. Dies erfolgt gemäß der Auflagen des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht nach Ablauf eines Monats.

Das Ticket System ermöglicht nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Tickets zu erwerben. In jedem Fall aber erfordert jedes Ticket eine Registrierung der es dann letztendlich nutzenden Person! Änderungen der Personalisierung und somit die Weitergabe von Tickets ist möglich. Zudem bietet der Veranstalter einen Gutschein Shop an, über den auch Online Gutscheincodes zum Verschenken erworben werden können.

Genaue Informationen zum Ticketerwerb findet man immer aktuell auf www.wmtut.de/tickets. In sieben Schritten zum Ticket für den „Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis“

1. Wählen Sie Ihren gewünschten Tag!

2. Wählen Sie Ihre gewünschte Einlasszeit!

3. Überprüfen Sie die Ampel, die Ihnen anzeigt, ob für Ihr Einlassfenster noch Karten

verfügbar sind. Die Ampel ist schon auf gelb? Schnell Tickets sichern!

4. Kaufen Sie die Tickets für das Weihnachtserlebnis der besonderen Art!

5. Personalisieren Sie Ihre Tickets gleich oder zu einem späteren Zeitpunkt!

6. Sie erhalten per Mail Ihre Tickets!

7. Aber Achtung: Erst durch die Personalisierung wird Ihr Ticket gültig!

Sicherheits-und Hygienekonzept in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BZH)

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BZH) erarbeitete die Veranstaltungsservice Peter Kittel GmbH ein fundiertes und der Situation angemessenes Sicherheits- und Hygienekonzept. Besonders die Einzigartigkeit des Geländes um Schloss Sankt Emmeram kommt dem Veranstalter bei der Kontrolle der Besucherströme sehr zu Gute. Um notwendige Abstandsmöglichkeiten bei erhöhter Aufenthaltsqualität zu schaffen, wurde in enger Abstimmung mit dem Haus Thurn und Taxis als Eigentümer und der Stadt Regensburg als Genehmigungsbehörde der zugängliche Teil des wildromantischen Schlossparks erweitert.

Einer der schönsten Weihnachtsmärkte weltweit mit Charme und Authentizität Dennoch bleibt der einzigartige Charme des „Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis“ erhalten. Absolute Authentizität ist auch heuer und gerade unter den besonderen Bedingungen das oberste Gebot. Zugeständnisse an irgendwelche kurzlebigen Zeitgeisterscheinungen wird es nicht geben. Handel, Gewerbe und Gastronomie reagieren erleichtert auf die Nachricht, dass der berühmte Weihnachtsmarkt wie gewohnt stattfindet, gilt er doch als regelrechtes Konjunkturprogramm für die regionale Wirtschaft, die von den Auswirkungen der Pandemie besonders stark betroffen ist.

Pressemitteilung/MF