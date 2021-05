Ostbayern: Ohne Maske oder Abstand – Corona-Verstöße

Kontaktbeschränkung, Ausgangsbeschränkung, Alkoholverbot, Abstandsgebot, Maskenpflicht: All diese Dinge begleiten uns ja mittlerweile schon eine lange Zeit. Trotzdem scheinen es manche noch nicht gelernt zu haben.

Regensburg

Von Beamten der PI Nord wurden zwischen Samstag vormittags und Sonntag Früh mindestens 26 „Corona-Verstöße“ angezeigt. Diese wurden zum allergrößten Teil in Stadtamhof und auf der Steinernen Brücke festgestellt. Offensichtlich sind einige Mitbürger, trotz angedrohter empfindlicher Geldbußen, immer noch der Meinung, dass ebendort für sie weder ein Abstandsgebot, eine Kontaktbeschränkung, eine Maskenpflicht, ein Alkoholkonsumverbot noch eine Ausgangsbeschränkung o.ä. gilt. Keiner der bzgl. Ausgangsbeschränkung geahndeten konnte einen Impfnachweis führen.

Cham

Aufgrund von sechs Kontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Cham erwarten insgesamt 15 Personen Anzeigen nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, da sie sich am Samstag nicht an die geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen hielten und auch keine Ausnahmen für Genesene und Geimpfte geltend machen oder nachweisen konnten.

Straubing

Im Rahmen von Fahrradstreifen konnten am Samstag mehrere Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz sowie der Stadtsatzung der Stadt Straubing festgestellt werden. Kurz vor 18 Uhr konnten zwei Männer angetroffen werden, die im Bereich des Eisweihers diverse alkoholische Getränke konsumierten. Dies ist jedoch gemäß der Grünanlagensatzung der Stadt Straubing verboten. Beide Betroffene wurden wegen der Ordnungswidrigkeit angezeigt. Kurz darauf konnten insgesamt 5 Personen aus unterschiedlichen Haushalten am Eisweiher angetroffen werden. Gegen 18:15 Uhr konnten 3 Personen aus unterschiedlichen Hausständen auf einem Aussichtsturm im Gelände der Landesgartenschau. Keiner der drei Personen konnte für sich eine Ausnahme geltend machen. Insgesamt 5 Personen aus unterschiedlichen Hausständen konnten um 18:50 Uhr im Bereich des „Adlers“ angetroffen werden. Es wurde jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz aufgenommen. Um 19 Uhr wurden zwei weitere Männer im Bereich der Grünanlage an der Uferstraße kontrolliert. Diese konsumierten vor Ort Alkohol, obwohl dies im Bereich der Grünanlage verboten ist. Beide Personen wurden nach der Anzeigenaufnahme durch die Beamten des Platzes verwiesen.

Schwandorf

Am 09.05.2021 wurden Beamte der PI Schwandorf gegen 01.55 Uhr zu einem Anwesen in der Höflerstraße gerufen, da dort in einer Wohnung eine Party stattfinden solle. Die Beamten trafen 5 Personen aus 5 Haushalten an. Die Party wurde aufgelöst, alle 5 erwartet nun eine Anzeige.

Am 08.05.2021 trafen Beamte der PI Schwandorf gegen 23.10 Uhr 4 Männer im Alter von 18-25 Jahren an, die in einer Gemeinschaftsunterkunft in Wackersdorf wohnen, an, die keine triftigen Gründe nennen konnten, warum sie sich zu dieser Zeit außerhalb ihrer Wohnung aufhielten. Bei einem 25-jährigen fehlte der vorgeschriebene MNS. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Am 09.05.2121 wurde gegen 01.10 Uhr ein 20-jähriger aus Schwandorf fußläufig in der Schwaigerstraße angetroffen. Da er keinen triftigen Grund nennen konnte, warum er noch unterwegs war, wurde er angezeigt.

Am 08.05.2021 wurde gegen 14.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße eine 55-jährige aus Bruck angetroffen, die keinen MNS trug. Sie wurde angezeigt.

Gegen 14.15 Uhr wurde ein 36-jähriger aus Schwandorf ebenfalls in der Friedrich-Ebert-Straße ohne MNS angetroffen, der ebenfalls angezeigt wurde.

Am 08.05.2021 wurde gegen 02 Uhr in der Fronberger Straße eine 19-jährige aus Schwandorf angetroffen. Sie war auf dem Weg zu einer Freundin. Ein triftiger Grund lag nicht vor, die Wohnung zu verlassen. Daher wurde sie angezeigt.

Am 08.05.2021 waren Beamte der PI Schwandorf gegen 02.30 Uhr in der Rotlindenstraße mit einer Anzeigenaufnahme beschäftigt. 4 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren passierten die Örtlichkeit. Da keiner eine triftigen Grund hatte, die Wohnung zu verlassen, wurden alle 4 angezeigt.

Am 07.05.2021 wurde am Bahnhof in Schwandorf eine 19-jährige aus Eschenbach gegen 19.20 Uhr ohne MNS angetroffen. Sie wurde angezeigt.

Um 23.20 Uhr wurde ein 31 jähriger aus Neunburg im Bahnhof auf einer Bank sitzend angetroffen, der ebenfalls keinen MNS trug. Auch er wurde angezeigt.

PM/EK