Regensburg: Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums zwischen den Feiertagen

Die Stadt Regensburg hat die Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums für zwischen den Feiertagen bekannt gegeben. An Weihnachten und Silvester hat das Testzentrum nur vormittags geöffnet, Am ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr werden gar keine Coronatests durchgeführt.

Das Corona-Testzentrum der Stadt Regensburg wird am Donnerstag, 24. Dezember, und am Donnerstag, 31. Dezember, nur vormittags von 8 bis 12 Uhr Testungen durchführen.

Am 25. Dezember 2020 und 1. Januar 2021 ist das Testzentrum am Dultplatz geschlossen. Sonst gelten die gewohnten Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 8 bis 17 Uhr

Dienstag, 8 bis 14 Uhr Weitere Informationen zum Testzentrum unter https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/corona-testzentrum-am-dultplatz

Pressemitteilung Stadt Regensburg/MB