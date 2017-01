Die Regensburger Staatsanwaltschaft wollte die Informationen heute weder bestätigen noch dementieren. Für den Nachmittag hat Oberstaatsanwalt Theo Ziegler aber angekündigt, sich gegenüber der Presse zu äußern.

Die CSU hattein der Stadt Regensburg erst Anfang 2017 eine Offenlegung der Finanzen gefordert: „Die Regensburger CSU hat bereits Mitte November Angaben zum Finanzgebaren der Stadt-SPD gefordert – bisher hat die Stadtverbandsvorsitzende Margit Wild keinerlei Aufklärungswillen gezeigt“, so der stellvertretende Kreisvorsitzende Michael Lehner.

Sollte Margit Wild in ihren Funktionen als SPD-Stadtverbandsvorsitzende, Landtagsabgeordnete und als Stadträtin auch nur ansatzweise an Offenheit und Transparenz interessiert sein, so müsste sie spätestens nach Bekanntwerden der Schiebereien bei der Vergabe des Nibelungenkasernenareals an SPD-Parteispender die Karten auf den Tisch legen.

MF