Die Stadt Regensburg soll ein neues Tourismuskonzept bekommen. Wie die Regensburg Tourismus GmbH mitteilt, soll das neue Konzept von der Agentur dwif Consulting erarbeitet werden. Es wird aber auch durch die Zusammenarbeit vieler weiterer Beteiligter aus der Tourismuswirtschaft entstehen. Noch im Herbst 2017 soll der erste Konzeptentwurf in der Stadt vorgestellt werden.

Aus der Pressemitteilung:

„Wohin soll es mit dem Tourismus in der Stadt Regensburg gehen?“ Diese Frage stand bei der Gründung des Tourismusbeirats ganz oben auf der Agenda. Erklärtes Ziel sollte sein, viele der am Tourismus Beteiligten mit in die Diskussion einzubeziehen. Schnell wurde man sich einig, dass man ein professionelles Tourismuskonzept benötigt. Dieser Auftrag konnte nun vergeben werden. „Wir freuen uns auf ein aussagekräftiges Tourismuskonzept, so wie es bereits im Welterbe-Managementplan der Stadt Regensburg vorgeschlagen wird. Dieses wird jetzt in Zusammenarbeit vieler Beteiligter der Tourismuswirtschaft und der Agentur dwif Consulting umgesetzt.“ So fasst Klemens Unger, Tourismusbeiratsvorsitzender, die externe Vergabe des Tourismuskonzepts an die Münchner Agentur zusammen.