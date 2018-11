Regensburg: Neue RVV Tarife vorgestellt – Keine allgemeine Tariferhöhung

Keine allgemeine Tariferhöhung zum 1.1.2019 • Neustrukturierung des RVVÖko-Tickets • P+R-Ticket für P+R West zukünftig auch über RVV-App • EinzelTickets in Preisstufe 1 (u.a. Stadtgebiet Regensburg) werden beim Busfahrer teurer – Vorverkaufspreis bleibt aber gleich • neue Angebote im Regionalbusverkehr

Trotz steigender Kosten für Betrieb und Ausbau des RVV-Verkehrsangebotes möchte der Aufsichtsrat des Regensburger Verkehrsverbundes mit weitestgehend gleichbleibenden Preisen und neuen, attraktiven Angeboten viele Menschen zum Umsteigen auf den RVV bewegen. Zum Jahresbeginn werden die RVV-Tarife grundsätzlich nicht angehoben. Für die Aufsichtsratsvorsitzende, Landrätin Tanja Schweiger, ist die Entscheidung des Aufsichtsrates ein deutliches Signal für den Öffentlichen Nahverkehr in der Region Regensburg: „Stabile Preise und ein kontinuierlicher Ausbau des Verkehrsangebotes verdeutlichen die Bereitschaft von Stadt und Landkreis Regensburg, mit hohen Zuschüssen den Öffentlichen Nahverkehr weiter auszubauen“.

„Mit der Neustrukturierung des Öko-Tickets wird das bereits sehr günstige Angebot für viele Kunden aus dem Stadtbereich nochmals deutlich attraktiver“, so Bürgermeisterin Getrud Maltz-Schwarzfischer. „Kunden, die z.B. mit dem Öko-Ticket ausschließlich im Stadtgebiet unterwegs sind, zahlen für das Öko-Monats-Ticket ab dem 1.1.2019 nur noch 34 statt bislang 37 EUR.“ Mit einem Öko-Ticket im Abo sind RVV-Kunden in der Preisstufe 1 für unter 1 EUR pro Tag mit Bus und Bahn mobil. Die Einführung von differenzierten Preisstufen beim Öko-Ticket führt bei vielen Kunden zu einer Ersparnis.

„Die geplanten Angebote zur Erweiterung des regionalen Busverkehrs, die Neuerungen beim Öko-Ticket aber auch die Entscheidung, die Preise trotz steigender Kosten grundsätzlich nicht zu erhöhen, werden den RVV noch attraktiver für unsere Kunden machen. Aber auch potenziellen Neukunden wollen wir hiermit einen Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr noch schmackhafter machen“, so Kai Müller-Eberstein, Geschäftsführer des RVV.

Kürzere Wartezeiten der Busse an den Haltestellen im Stadtgebiet und damit eine verbesserte Pünktlichkeit erhofft sich der für den Stadtverkehr zuständige Geschäftsführer Frank Steinwede durch eine Anhebung des Preises für EinzelTickets. Zum 1.1.2019 wird ausschließlich der Busverkaufspreis eines Einzel-Tickets in Preisstufe 1 auf 3,00 EUR angehoben. „Die zeitaufwändigen Ticket-Käufe im Bus führen zu weiteren Verzögerungen im bereits heute schon angespannten Stadtverkehr“, so Steinwede. Im Vorverkauf, d. h. über die RVV-App, an den Ticket-

Automaten und in den Vorverkaufsstellen bleibt der Einzel-Ticket-Preis in Preisstufe 1 stabil und liegt unverändert bei 2,40 EUR. Das beliebte Streifen-Ticket, mit dem 5 Fahrten im Stadtgebiet möglich sind, bleibt preisstabil und bietet im Busverkauf weiterhin für umgerechnet 2,06 EUR eine sehr günstige Alternative zum Einzel-Ticket. Im Vorverkauf oder über die RVV-App kostet die Einzelfahrt im Stadtgebiet mit dem Streifen-Ticket weiterhin 1,86 EUR, für junge Erwachsene unter 21 Jahren sogar nur 1,68 EUR.

Ab Mitte November wird die RVV-App um ein neues Angebot erweitert. Für die P+RAnlage im Regensburger Westen kann dann auch bequem ohne Kleingeld über die App das P+R-Ticket inkl. RVV-Fahrtberechtigung erworben werden. Hierzu muss beim Kaufvorgang zusätzlich das Kennzeichen des parkenden Autos eingegeben werden.

„Neben den tariflichen Neuerungen sind im Regionalbusverkehr für 2019 auch Angebotsausweitungen wie die Optimierung des Linienverkehrs im Bereich der Marktgemeinde Lappersdorf und die Überarbeitung der RVV-Linie 33 Schönach – Pfatter – Regensburg geplant“, so Geschäftsführer Josef Weigl, zuständig für den Regionalbusverkehr.

Neue Preisstruktur Öko-Ticket:



Preisstufen (aktuell) Monatspreis (aktuell) Preisstufen (neu ab 1.1.2019) Monatspreis (neu ab 01.01.2019) Jahresabo (Kosten je Monat inkl. Mitnahmemöglichkeit) 1-2 37,00EUR 1 34,00EUR 28,33EUR 2 38,00EUR 31,67EUR 3-4 46,50EUR 3 44,00EUR 36,67EUR 4 48,00EUR 40,00EUR 5-7 62,00EUR 5 56,00EUR 46,67EUR 6 59,00EUR 49,17EUR 7 64,00EUR 53,33EUR 8-9 80,00EUR 8 75,00EUR 62,50EUR 9 83,00EUR 69,17EUR 10 85,00EUR 10 90,00EUR 75,00EUR

