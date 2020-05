Regensburg: Neue Parktarife am Guggenberger See

Am Guggenberger See, der von den Einheimischen auch „Guggi“ genannt wird, gibt es ab sofort fünf neue Parkscheinautomaten. Die Kassierstellen am See gehören nun der Vergangenheit an. Am Automaten gibt es jetzt auch einen Kurztarif und weitere Neuerungen.

Die Parkscheinautomaten stehen an der Nord-, Südost- und Südwestzufahrt sowie am Parkstreifen entlang der Ost- und Westseite des Guggenberger Sees. Der Verein für Naherholung im Raum Regensburg e.V., Eigentümer und Betreiber des Erholungsgebiets Guggenberger See, weist die Besucher des Badesees auf die künftige Neuregelung der Parkordung hin.

„Die Parkzeiten und der Tagestarif von 2,50 Euro bleiben unverändert. Zusätzlich stehen den Besuchern neue vergünstigte Kurztarife zur Verfügung. Neben der Tageskarte werden für 90 Minuten Parkdauer ein Sport- bzw. Aktivtarif für 1,00 Euro sowie ab 16.00 Uhr ein Feierabendtarif für 1,00 Euro angeboten“, informiert Elisabeth Sojer-Falter, Geschäftsführerin des Vereins für Naherholung.

Motorradfahrer können sich auf gebührenfreies Parken freuen und auch die Besitzer der Bayerischen Ehrenamtskarte parken wie bereits in der Vergangenheit kostenlos, sofern die gültige Karte gut sichtbar im Auto hinterlegt ist.

Neue Hinweisschilder weisen die Badegäste auf die geänderte Parksituation am Guggenberger See hin. Der Verein für Naherholung im Raum Regensburg e.V. hat in Kooperation mit der Stadt Neutraubling den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Oberpfalz zur Verkehrsüberwachung beauftragt, um Parksünder zur Rechenschaft zu ziehen. Zur Gewöhnung an die Parkautomaten zeige man Parksündern und Falschparkern in den ersten zwei Maiwochen lediglich die „gelbe Karte“, so Sojer-Falter.

Ab Mitte Mai werde dann der Zweckverband die Einhaltung regelmäßig kontrollieren.

Ohne Kleingeld per Smartphone-App bezahlen

Auch bargeld- und kontaktloses Bezahlen ist möglich. Die Funktion des Handyparkens ermöglicht dem Nutzer, seine Parkgebühren gemäß der Gebührenordnung zu entrichten – ohne Kleingeld und Gang zum Parkscheinautomaten. Dazu muss nur einmalig die kostenlose moBilLET App heruntergeladen werden.

Hinweise und der erforderliche QR-Code befinden sich am Parkautomaten.

Beachtung der Corona-Bestimmungen

Die Einschränkungen während der Coronakrise beeinflussen auch den Aufenthalt an den Erholungsgebieten. Dazu sind die aktuellen Bestimmungen der bayerischen Staatsregierung zu beachten. Informationen dazu können auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-regensburg.de/corona nachgelesen werden. Die Einhaltung der Bestimmungen wird zum Schutz der Erholungssuchenden von einem Sicherheitsdienst und auch von der Polizeiinspektion Neutraubling regelmäßig kontrolliert.

Pressemitteilung Landkreis Regensburg