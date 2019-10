Regensburg: Neue Obdachlosenunterkünfte ab November

Ab 1. November 2019 bietet die Stadt Regensburg neben den Adressen Taunusstraße 3 und Aussiger Straße 55 zwei weitere Unterkünfte für Obdachlose an. Eine barrierefreie Unterkunft für Obdachlose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Bürgerinnen und Bürger steht Am Kreuzhof 9 bereit. Das Kälteschutzhaus ist aus der Wöhrdstraße in die Landshuter Straße 49 umgezogen und bietet dort niedrigschwellig Übernachtungsplätze für Männer und Frauen an.

Barrierefreie Unterkunft Am Kreuzhof 9

Die Einrichtung verfügt über behindertengerechte Räume im Erdgeschoss, die als Notunterkunft für alleinstehende obdachlose Personen mit Ganztagesaufenthalt und einer Kapazität von zwei bis vier Personen genutzt werden können. Des Weiteren wurden dort zwei Notunterkünfte für Familien oder Alleinerziehende mit einem behinderten Familienangehörigen geschaffen.

Das Erdgeschoss verfügt zudem über eine barrierefreie Sanitäranlage, ein behindertengerechtes WC sowie eine gemeinschaftlich zu nutzende behindertengerechte Küche. Der Zugang zum Haus wurde ebenfalls barrierefrei gestaltet.

Das Obergeschoss ist zur Unterbringung von alleinstehenden, obdachlosen Personen ohne körperliche Behinderung vorgesehen, die aufgrund psychischer Erkrankung oder schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigungen (z. B. Chemo- und/oder Strahlentherapie) nicht den Obdachlosenunterkünften Taunusstraße 3 und Landshuter Straße 49 zugewiesen werden können.

Die Eröffnung der barrierefreien Unterkunft Am Kreuzhof 9 ist ein weiterer Baustein in der Versorgung Obdachloser im Stadtgebiet von Regensburg. Menschen mit Handicap, die zudem von Obdachlosigkeit bedroht sind, haben es in unserer Gesellschaft oft doppelt schwer. Hier bietet die Stadt Regensburg mit der neuen Einrichtung die Möglichkeit, ein Leben in Würde und Selbstbestimmung zu führen und wieder Fuß zu fassen Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer

UfO in der Landshuter Straße 49

Die Unterkunft für Obdachlose (UfO) in der Landshuter Straße 49, die Nachfolgeeinrichtung des Kälteschutzhauses in der Wöhrdstraße, bietet vor allem in der Winterzeit Übernachtungsmöglichkeiten für obdachlose Erwachsene an. Ab sofort stehen bis auf weiteres Schlafmöglichkeiten für 56 Männer und 22 Frauen zur Verfügung. Das Haus ist täglich von 17 Uhr am Nachmittag bis morgens um 9 Uhr geöffnet. Der Zugang ist niedrigschwellig organisiert, Alkohol und Drogen dürfen zwar nicht mitgebracht werden, den Obdachlosen wird der Zugang aber nicht verwehrt, wenn sie bei ihrer Ankunft alkoholisiert sind oder unter Drogen stehen. Auch das Mitbringen von Haustieren ist gestattet.

Vorgesehen ist, dass künftig über die Übernachtungsmöglichkeit hinaus ein ganzjähriger Tagesaufenthalt mit sozialpädagogischer Betreuung das Angebot ergänzt. Daran wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet.

Es ist mir wichtig, dass es auch in diesem Jahr keine Erfrierungstoten in Regensburg gibt. Mit der Übernachtungsmöglichkeit bieten wir wieder ein Angebot an, das schon in den letzten Jahren auf hohe Resonanz stieß. Schrittweise wird in den nächsten Wochen daran gearbeitet, auch tagsüber eine geeignete Betreuungsmöglichkeit anzubieten. Bis es soweit ist, danke ich allen Kooperationspartnern, allen voran DrugStop, der Caritas und den Sozialen Initiativen, die uns bisher so tatkräftig unterstützt haben Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer

© Stadt Regensburg, Peter Ferstl

Aus der Pressemitteilung der Stadt Regensburg

MWi