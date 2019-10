Regensburg: Neue Mitglieder der Sicherheitswacht nehmen Arbeit auf

Mit dem Konzept „Sicherheit durch Stärke“ hat die Bayerische Staatsregierung unter anderem die Aufstockung der Sicherheitswacht beschlossen.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat deshalb im Juni 2019 begonnen fünf Bewerber auszubilden. Nach erfolgreich absolvierter Prüfung im August dieses Jahres, konnte Polizeioberrat Bernhard Huber am 25.09.2019 die Urkunden an die neuen Mitglieder aushändigen. Die Übergabe der Urkunden erfolgte im Rahmen eines Kennenlerntreffens mit den langjährigen Sicherheitswachtangehörigen der PI Regensburg Süd.

Mit den Neuzugängen wurde die Stärke der Sicherheitswacht in Regensburg auf 26 erhöht. Sie ist somit die größte Sicherheitswacht einer Polizeiinspektion in Bayern.

Die „Neuen“ gehen nun mit den erfahrenen Kollegen auf Streife. Die Mitarbeiter der Sicherheitswacht werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo sich Bürgerinnen und Bürger mehr Präsenz wünschen, z. B. in größeren Wohnsiedlungen, in öffentlichen Parks, im Bereich der Fußgängerzone oder im Umfeld von Einrichtungen, an denen es bereits zu mutwilligen Zerstörungen gekommen ist. Durch ihre Anwesenheit wirken sie präventiv gegen Störungen, wie z. B. Vandalismus.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Süd