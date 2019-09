Regensburg: Neue leitende Notärzte

Drei neue Notärzte sind für den Landkreis Regensburg und den Landkreis Cham bestellt worden. Die Ärzte gehören für fünf Jahre zum Team der Leitenden Notärzte.

Michael Bunz, Markus Werkmann und Dr. Andreas Harjung sind die drei neuen leitenden Notärzte, die von Landrätin Tanja Schweiger, als Verbandsvorsitzende des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Regensburg, für die Landkreise Regensburg und Cham gerufen worden sind.

Leitende Notärzte werden bei Großschadensereignissen oder im Katastrophenfall zum Einsatz bestellt. Sie koordinieren am Unfallort die eingesetzten Notärzte und die medizinischen Maßnahmen des Rettungsdienstes. Die Ärzte müssen für ihren Dienst als Leitende Notärzte mindestens fünf Jahre Erfahrung als Notarzt und Kenntnisse über die regionale Versorgungsstruktur mitbringen.

„Dieser Dienst ist eine wichtige Aufgabe für die Versorgung der Bevölkerung“, so Landrätin Tanja Schweiger: „In Stresssituationen mit vielen Verletzten den Überblick zu behalten, ist eine besondere Herausforderung. Vielen Dank, dass Sie sich dieser Herausforderung stellen.“

Markus Werkmann ist als Ärztlicher Leiter Rettungsdienst und Anästhesist am Uniklinikum Regensburg tätig. Dr. Michael Bunz fungiert als Anästhesist am Kreisklinikum Wörth a.d. Donau und Dr. Andreas Harjung als Chirurg am Krankenhaus in Cham.