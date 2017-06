In der Müller-Filiale in der Regensburger Altstadt wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Die Polizei ist vor Ort und hat das Geschäft evakuiert. Laut TVA-Informationen handelt es sich um ein verdächtiges Kästchen, das nun unter Zuhilfenahme von Spezialisten untersucht wird. Der Einsatz läuft noch. Bis jetzt wollte die Polizei keine genaueren Angaben zum Einsatz machen. Die Bevölkerung wird geben nicht in die Nähe des Einsatzortes zu gehen. Der Einsatz wird mindestens bis 13 Uhr dauern, teilte uns Albert Haupt vom Polizeipräsidium Oberpfalz mit: „Wir warten auf die Kollegen aus München.“ Mitarbeiter des Drogeriemarkts hatten ein verdächtiges Kästchen gefunden und die Polizei am frühen Vormittag alarmiert. Wie uns Passanten berichten, verlief die Evakuierung reibungslos und ohne Panik. Die Polizei hat indes den Evakuierungsradius erweitert.

GW

Ein erstes Video vom Einsatz: