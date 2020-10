Regensburg: Müllabfuhr streikt am Dienstag

Am Dienstag, 13.10.2020 gehen die Warnstreiks von ver.di weiter. Deshalb streikt die Müllabfuhr in Regensburg. Der städtische Recyclinghof bleibt geschlossen. In Regensburg kommt es zu Verzögerungen und Verschiebungen bei der Müllentsorgung.

Da am Streiktag im gesamten Stadtgebiet weder Restmüll- noch Papier- und Bioabfallbehältnisse entleert werden, verschieben sich die Entsorgungstermine der Müllabfuhr, die für diesen Tag geplant waren. Die städtische Müllabfuhr wird die Leerungen im Laufe der darauffolgenden Tage nachholen und bittet darum, die Restmüll-, Papier- und Bioabfallbehältnisse ab Mittwoch, wie im Abfallkalender angekündigt, bereitzustellen. Sollten Behältnisse aufgrund der streikbedingten Einschränkungen zu den im Kalender angegebenen Terminen nicht entleert werden können, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, die Behältnisse wieder zurück- und an den darauffolgenden Tagen bis zur endgültigen Entleerung erneut bereitzustellen. Aufgrund des Warnstreiks bleibt auch der städtische Recyclinghof in der Markomannenstraße am Dienstag, 13. Oktober 2020, ganztägig geschlossen.

Stadt Regensburg / MB