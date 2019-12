Regensburg: Motorradfahrer gestürzt – Zeugen gesucht

Am gestrigen Montag zeigte ein 39 – jähriger Regensburger bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord eine Verkehrsunfallflucht an, die sich gegen 10.00 Uhr in der Schlesierstraße an der Einmündung zur Dolomitenstraße ereignet hatte.

Nach Angaben des 39 – jährigen wollte dieser mit dessen Kraftrad von der Schlesierstraße auf die Dolomitenstraße einbiegen, als ihm ein dunkelfarbener Pkw die Vorfahrt nahm. Der Kradfahrer stürzte nach einer Vollbremsung und zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu. Von dem zweiten beteiligten Fahrzeug, das sich danach unerkannt entfernte, liegen derzeitig keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnr. 0941/ 506 2221 zu melden.

PM/MF