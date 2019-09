Am 27.09.2019 gegen 23:15 Uhr wurde ein 47-jähriger Autofahrer in der Straubinger Straße in Regensburg zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten.

Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

PM