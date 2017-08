Regensburg: Messerattacke – Zeugen gesucht

Bei einer Messerattacke am Domplatz in Regensburg wurden zwei Männer in der Nacht auf Donnerstag (24.08.17) schwer verletzt. Die Identität des Täters ist bekannt, jedoch ist dieser auf der Flucht.



In der Nacht auf Donnerstag (24.08.) trafen sich gegen Mitternacht mehrere Personen am Domplatz in Regensburg. Auch die beiden geschädigten jungen Männer kamen mit einem Fahrzeug zu diesem Treffpunkt und begaben sich zu dem dort anwesenden, ihnen bekannten, 18-Jährigen.

Aus bislang unbekannten Gründen stach diser unvermittelt mit einem Messer auf die beiden Geschädigten ein und verletzte diese mit mehreren Stichen jeweils schwer am Oberkörper. Nach der Tat flüchtete der Angreifer zu Fuß in Richtung Ostengase, wo sich seine Spur verliert.

Die beiden verletzten jungen Männer wurden umgehend mit dem Rettungsdienst in Regensburger Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr besteht trotz erheblicher Verletzungen nicht.

Eine umgehend eingeleitete Großfahndung nach dem flüchtigen jungen Mann, einem Regensburger mit kosovarischer Staatsangehörigkeit, blieb bislang erfolglos, wird aber weiter fortgeführt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg noch in den Nachtstunden die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.

Personen, die Angaben zum Geschehen oder dem flüchtigen Täter machen können, sollen sich dringend mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Rufnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.

pm/MB