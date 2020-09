Regensburg: Menschenkette gegen Stellenabbau bei Continental

Stellenabbau in Regensburg: Continental äußert sich

Der Schock sitzt nach wie vor tief. Continental will 13.000 Stellen streichen, alleine 2.100 in Regensburg. Nicht einmal ein Jahr, nachdem der Konzern bekannt gegeben hat, das Werk in Roding zu schließen, die nächste Hiobsbotschaft für die Mitarbeiter. Heute hat sich der Standort- und Werkleiter vor unserer Kamera geäußert.