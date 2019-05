Regensburg: Mehrere Schlägereien am zweiten Dultwochenende

Auch am zweiten Wochenende der Regensburger Dult kam es wiederum zu einigen tätlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Dultbesuchern in Regensburg. In den meisten Fällen standen die Beteiligten unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Von Freitag Abend bis Samstag 02.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Polizei Regensburg Nord mehrfach wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte tätig werden. Unter anderem kam es im Zeitraum vom 17.05.2019 auf den 18.05.2019 zu mindestens acht Auseinandersetzungen auf und rund um das Dultgelände.

Einsätze am Freitagabend:

Bereits gegen 19.30 Uhr kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen nahe des Pfaffensteiner Steges. Bei der Identitätsfeststellung eines 15-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit schlug dieser mit der Faust auf einen Polizeibeamten ein, worauf der Jugendliche festgenommen und zur Dienststelle verbracht wurde. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst weiterhin verrichten. Mit einem Atemalkoholwert von über einem Promille wurde der junge Mann nach einer Blutentnahme der Mutter übergeben. Den 15-jährigen Täter erwartet ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Gegen 21.00 Uhr wurde erneut die Polizei benötigt. Am südlichen Taxistand am Dultausgang war es zu einem Streit gekommen, bei dem nach Zeugenangaben ein 27-Jähriger von vier Tätern geschlagen worden sei. Hierbei erlitt der Mann, der mit rund 2 Promille stark alkoholisiert war, eine Verletzung im Gesicht, die unbekannten Täter flüchteten.

Um 22.00 Uhr war wiederum das Eingreifen der Polizei notwendig. Aus einer Personengruppe heraus hatten zwei bislang unbekannte Täter auf einen 20-jährigen Schwandorfer eingeschlagen und verletzten diesen am Boden liegend. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Geschädigte, welcher rund 1,5 Promille hatte, wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nicht schwerwiegend verletzt.

Zeitgleich erstattete eine 20-Jährige Anzeige bei der Polizeidienststelle am Protzenweiher, weil sie nach einem Streit von einem unbekannten Mann mit einem Bierkrug beworfen worden war. Grund für den Bewurf war vermutlich ein vorausgegangener Streit im Bierzelt wegen eines Sitzplatzes.

Ein weiterer Fall einer körperlichen Auseinandersetzung ereignete sich um ca. 23.00 Uhr. Nachdem zwei weibliche Dultgäste unter Alkoholeinfluss im Bierzelt versucht hatten, eine Holzwand zu erklimmen, forderten Angestellte des Zeltes die beiden Kletterer auf, dies zu unterlassen. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen den Beteiligten.

Kurze Zeit später, etwa gegen 23.15 Uhr kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei stark alkoholisierten Dultbesuchern auf dem Volksfestgelände. Durch die Rangelei entstand zudem ein Schaden am Zaun des dortigen Biergartens. Gegen die beiden Männer wird strafrechtlich ermittelt.

Gegen 00.15 Uhr schließlich gerieten drei Männer in Streit, worauf ein 55-jähriger Regensburger von einem 16- sowie 18-Jährigen geschubst wurde und am südlichen Rettungsweg den Hang hinunter fiel. Dabei verletzte sich der ältere Mann leicht. Auch hierbei spielte die Alkoholisierung der Beteiligten eine wesentliche Rolle. Der 18-jährige Polizeibekannte war bereits gegen 19.15 Uhr aufgefallen, nachdem er mit rund 1,2 Promille bei der Oberpfalzbrücke aus dem Bus stieg und wegen eines versehentlichen Remplers auf andere Personen eingeschlagen hatte.

Nachdem die Zelte und das Gelände der Dult geschlossen hatten, kam es auf dem Heimweg von der Dult gegen 02.30 Uhr in der Lieblstraße zwischen zwei jungen Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Beteiligten im Alter von 18 bzw. 19 stammten aus Regensburg bzw. dem nördlichen Landkreis. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen Körperverletzung.

Dreimal Körperverletzung am Dultsamstag:

Am Dultsamstag musste die Polizei wiederum in drei Fällen von Körperverletzungsdelikten tätig werden: Am 18.05.2019 schlug gegen 23.00 Uhr schlug ein 20 – jähriger mit rund 1,8 Promille im Festzelt mit einem Maßkrug auf den Kopf eines 18 – jährigen aus dem nördlichen Landkreis ein. Dieser erlitt eine blutende Kopflatzwunde, die genäht werden musste. Eine daneben stehende Geschädigte, eine 16 – jährige, wurde dabei ebenfalls am Kopf getroffen und verletzt. Den Täter erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Gegen 00.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Europakanal zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Im Lauf einer verbalen Streitigkeit schlug ein 21-jähriger aus Schwandorf einen 23-jährigen Regensburger. Der Schläger stand mit knapp 2 Promille unter starkem Alkoholeinfluss, der Geschlagene musste vorsorglich im Krankenhaus behandelt werden.

Abschließend am Samstagabend musste ein 24 – jähriger mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur im Krankenhaus behandelt werden, nachdem eine unbekannte Person vor dem Glöckl – Festzelt diesem ins Gesicht geschlagen hatte.

Pressemitteilung PI Regensburg Nord