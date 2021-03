Regensburg: Mehrere Einbrüche und Einrbuchsversuche – Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche bzw. zum Teil auch nur Versuche festgestellt. Zwischen Dienstag, dem 9. März und Montag dem 15. März sollen diese Einbrüche und Versuche im Regensburger Stadtgebiet stattgefunden haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Hier die Meldung der Polizei

Im Zeitraum von 09.03., 12:00 Uhr, bis 11.03, 18:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Gastronomie im Regensburger Westen im Bereich der Eisenbahnbrücke zu gelangen. Er verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 2000 Euro, gelangte jedoch nicht in das Innere.

Einen Tag später, am Freitag, 12.03., konnten Einbruchsschäden an einem Geschäftsgebäude in der Donaustaufer Straße, nahe der Lechstraße, festgestellt werden. Der unbekannte Täter versuchte durch erhebliche Gewalteinwirkung, in das Innere des Gebäudes zu kommen. Letztlich konnte er nichts erbeuten. Der Sachschaden liegt bei knapp 10.000 Euro.

Am Sonntag, 14.03, gelang es einem Unbekannten, in ein Bürogebäude in der Günzstraße einzubrechen. Er entwendete einen Bargeldbetrag im mittleren zweistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro.

Heute Morgen, 15.03, bemerkte ein Geschädigter in der Landshuter Straße, nahe der Furtmayerstraße, Beschädigungen an seinem Bürogebäude. Der Täter konnte hierbei ins Innere gelangen und Wertgegenstände mitnehmen. Der genaue Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.

In allen vier Fällen ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

