Regensburg: Mehrere Autoaufbrüche am Wochenende

Am vergangenen Wochenende wurden im Stadtgebiet von Regensburg mehrere Autos aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag, den 20.11., auf Samstag, den 21.11.2020, wurden ein Audi in der Hadamarstraße und ein VW im Birkenschlagweg aufgebrochen. Entwendet wurde eine Mappe bzw. eine Geldbörse. Beides war bereits von außen sichtbar in den Fahrzeugen abgelegt.

Ähnlich erging es einer Kia-Fahrerin am Sonntag, den 22.11.2020: Während sie ihr Fahrzeug von 14:00 bis 17:00 Uhr am Parkplatz des Universitätsklinikums abgestellt hatte, entwendete ebenfalls ein bislang Unbekannter ihre Handtasche aus dem Fußraum des Autos.

In allen drei Fällen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Die PI Regensburg bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2001 um Hinweise zu den Taten.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen, da diese einen Tatanreiz für Auto-Aufbrecher bieten.

PI Regensburg Süd/MB