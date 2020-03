Regensburg: Max-Planck-Straße am Wochenende gesperrt

Am Wochenende wird die südliche Autobahnbrücke der A 3 über die Max-Planck-Straße abgerissen. Durch die Arbeiten kommt es für 18 Stunden zur Vollsperrung der Straße. Die Autobahn bleibt befahrbar.

Von Samstagabend, 7. März 2020, ca. 20:30 Uhr bis Sonntagnachmittag, 8. März 2020, ca. 14:30 Uhr wird im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 3 die südliche Autobahnbrücke über die Max-Planck-Straße abgebrochen. Während der Arbeiten ist die Max-Planck-Straße unterhalb der A 3 für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Der Verkehr auf der Autobahn ist von der Sperrung der Max-Planck-Straße nicht betroffen. An der Anschlussstelle Regensburg-Ost kann in beiden Fahrtrichtungen aus der Autobahn aus- und in die Autobahn eingefahren werden – eine Querung der Autobahn im Bereich der Anschlussstelle Regensburg-Ost ist auf der Max-Planck-Straße aber nicht möglich.

Umleitung auch für Fuß- und Radverkehr

Der Verkehr auf der Max-Planck-Straße wird während des Abbruchs in beiden Richtungen über die Obertraubling Straße, die Landshuter Straße und den Odessa-Ring umgeleitet. Für den Fuß- und Radverkehr ist ein Ausweichen über die Leibnizstraße, die Junckersstraße und die Robert-Bosch-Straße möglich. Die Umleitungskarte steht unter Service zur Ansicht und zum Download bereit.

20 Mitarbeiter brechen 700 Quadratmeter Brücke ab

Die südliche Autobahnbrücke über die Max-Planck-Straße ist knapp 41 Meter lang und 22 Meter breit. Rund 20 Mitarbeiter werden die Brücke mit schwerem Gerät innerhalb der 18 Stunden Sperrzeit abbrechen und grob zerkleinern. Per Lkw werden die rund 1.900 Tonnen schweren Abbruchmassen dann fortlaufend zu temporären Lagerflächen in der unmittelbaren Nähe transportiert. So ist sichergestellt, dass die Arbeiten in kürzester Zeit durchgeführt werden. Nach dem Abbruch der Brücke schließen sich im Abbruchbereich die Aufräumarbeiten an. Das unbefugte Betreten der Baustelle ist lebensgefährlich.

Gegen 14:30 Uhr am Sonntagnachmittag wird die Max-Planck-Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Für den Neubau der Brücke werden im Baustellenbereich auf Höhe der A 3 die Fahrspuren der Max-Planck-Straße verengt. Der Abbiegesstreifen zur Autobahnauffahrt Fahrtrichtung Nürnberg steht verkürzt zur Verfügung. In beiden Fahrtrichtungen gilt aus Sicherheitsgründen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Eine weitere Sperrung der Max-Planck-Straße ist am Wochenende 27. bis 28. Juni 2020 für das Einheben von Trägern notwendig. Der Neubau der Brücke dauert bis November 2020.

Veränderte Verkehrsführung auf der A 3 vor und nach der Baustelle Augsburger Straße

Die südliche Fahrbahn der A 3 in Richtung Passau wird seit Mitte Februar bis Mitte April 2020 ab der Brücke Rotsäulenweg bis kurz nach der Brücke Augsburger Straße verbreitert, um Platz für eine nachfolgende „Inselbaustelle“ zu schaffen. Im Rahmen dieser Inselbaustelle wird dann der Pfeiler für die Errichtung der neuen Augsburger Brücke über die A3 hergestellt.

Die Autobahndirektion Südbayern dankt für Verständnis

Die Autobahndirektion Südbayern dankt den Verkehrsteilnehmern und den Anwohnern der Umleitungsstrecken für Verständnis und Geduld anlässlich der Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen und die Straßensperrungen.

Autobahndirektion Südbayern