Regensburg: Maskenpflicht wird auf Stadtamhof erweitert

Die Stadt Regensburg informiert über eine Allgemeinverfügung, mit der die Maskenpflicht auch auf Stadtamhof ausgeweitet wird. Betroffen sind die Straßen und Plätze Stadtamhof und Am Brückenbasar, also der Weg zur Steinernen Brücke auf der Stadtamhofer Seite. Mehrere andere Straßen sind zudem teilweise von der erweiterten Maskenpflicht betroffen.

Die Stadt reagiert mit der neuen Allgemeinverfügung auf rasant steigende Infektionszahlen- in den betroffenen Bereichen hätten sich laut Stadt in den vergangenen Wochen auch immer wieder größere Menschenansammlungen gebildet, in denen die Mindestabstände nicht eingehalten wurden.

Die Mitteilung der Stadt

Die Stadt hat am Dienstag, 20. April 2021, eine Allgemeinverfügung erlassen, die die bestehende Maskenpflicht auf Stadtamhof erweitert. Betroffen sind folgende Straßen und Plätze:

Stadtamhof

Am Brückenbasar

Wassergasse (teilweise – Hausnummern 1 bis 3 und 5)

Andreasstraße (teilweise – Hausnummern 1 und 2)

Am Protzenweiher (teilweise – Hausnummern 1 bis 5)

Die Pflicht, in diesen Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, tritt am Mittwoch, 21. April 2021, um 6 Uhr, in Kraft und gilt jeweils von 6 bis 24 Uhr.

Mit der neuen Allgemeinverfügung reagiert die Stadt zum einen auf die rasant steigenden Infektionszahlen und zum anderen darauf, dass sich in den genannten Bereichen in den vergangenen Wochen immer wieder größere Menschenansammlungen gebildet hatten, in denen die Mindestabstände nicht mehr eingehalten werden konnten.

24 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht eine Maskenpflicht für zentrale Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstige öffentliche Orten unter freiem Himmel vor, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Diese Flächen bzw. Orte sind von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde festzulegen.

Weitere Informationen und Allgemeinverfügung unter

https://www.regensburg.de/aktuelles/coronavirus/corona-regelungen

Karte zur Maskenpflicht

Eine Karte, auf der Sie die von der Maskenpflicht betroffenen Bereiche in Stadtamhof und der Regensburger Altstadt sehen können, finden Sie hier.

Pressemitteilung Stadt Regensburg / MF