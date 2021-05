Regensburg: Mann wirft Stein auf Motorboot und trifft Frau am Kopf

Ein Mann hat in Regensburg einen Stein auf ein vorbeifahrendes Motorboot geworfen und dabei eine Frau am Kopf getroffen.

Am Montagabend, 10.05.21 fuhr gegen 18:45 Uhr eine Familie mit ihrem Sportboot auf der Donau. Auf Höhe Villapark stand ein 42-jähriger Mann, der plötzlich einen Stein in Richtung des Sportbootes geworfen hat. Er traf dabei eine 50-jährige Frau auf dem Boot. Sie erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Aufmerksame Zeugen hielten den Steinewerfer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ob der 42-Jährige den Stein absichtlich auf das Sportboot geworfen hat muss noch ermittelt werden.

Auf Anordnung des Ermittlungsrichters wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr ermittelt.

VPI Regensburg/dpa/MB