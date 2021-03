Regensburg: Mann soll 74-jährige Frau mit „Stichwerkzeug“ verletzt haben – Polizei fahndet nach dem Mann

Ein 29-jährger Mann soll eine 75-jährige Frau mit einem „Stichwerkzeug“ verletzt haben. Die Polizei sucht derzeit intensiv nach dem Tatverdächtigen. Deshalb läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz im Regensburger Stadtgebiet.

Gegen 14:30 Uhr teilte die 75 Jahre alte Geschädigte mit, dass ein 29 Jahre alter Mann sie in einer Wohnung im Regensburger Süden, in der Nähe des Galgenbergs, mit einem Stichwerkzeug verletzt hatte. Sie wurde umgehend in ein Klinikum gebracht und ärztlich versorgt. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei fahndet derzeit intensiv mit starken Kräften nach dem flüchtigen Tatverdächtigen.