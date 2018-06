Regensburg: Mann mit Axt attackiert

Über die Einsatzzentrale wurde am Mittwoch um 21.20 Uhr ein verletzte Personen in einem Haus in Reinhausen mitgeteilt. Bei Eintreffen fanden die Beamten einen 39jährigen Mann mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde vor. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann durch einen 38jährigen Mitbewohner mit einem Spazierstock angegriffen und attackiert wurde.

Die Besonderheit des Stockes lag in der Bauart, die Griffseite besteht aus einer Axt. Der 38jährige konnte im Haus widerstandslos festgenommen werden, derzeit ist er noch in einer Polizeizelle arrestiert. Der 39jährige wurde zur Behandlung seiner Kopfwunde in ein Krankenhaus eingeliefert, gegen den 38jährigen wird wegen gefährlicher Körpverletzung ermittelt. Mit welchem Teil seines Spazierstockes er auf seinen Kontrahenten eingeschlagen hat, wird sich erst nach der Spurensicherung zeigen, auch der Grund für die Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt.

PM/MF